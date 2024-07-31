Antalya'da Feslikan Şenlikleri başlıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen Feslikan Şenlikleri kapsamında yağlı güreşler yapılacak. Şenliklere 800 pehlivan katılacak ve Türk Halk Müziği sanatçısı Nazlı Öksüz ile şarkıcı Koray Avcı da sahne alacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesince 26'ncısı düzenlenecek Feslikan Şenlikleri kapsamındaki yağlı güreşlerde 800 pehlivan er meydanına çıkacak.
Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, güreşler 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.
Organizasyona, 55'i başpehlivan 800 güreşçi katılacak.
Şenlikler kapsamında 3 Ağustos'ta Türk Halk Müziği sanatçısı Nazlı Öksüz ile şarkıcı Koray Avcı da sahne alacak.
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, şenliklere tüm vatandaşları beklediğini belirtti.