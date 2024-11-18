Antalya'da Esnafa Kargo İndirimi Altında Protokol İmzalandı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ve PTT Antalya Başmüdürlüğü arasında imzalanan protokole Antalyalı esnaf kargolarını indirimli gönderebilecek.

AESOB'dan yapılan açıklamaya göre, kentteki esnaf ve sanatkarlara yönelik özel indirimleri kapsayan protokolü AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya PTT Başmüdürü Sefa İnce imzaladı.

Protokol kapsamında, 18 Kasım 2024-17 Mayıs 2025'te yapılacak tüm APS kurye, posta kargosu ve kargo hizmetlerinde indirimli yeni fiyat tarifesi uygulanacak.

AESOB Başkanı Dere, imzalanan protokolün birliğe bağlı esnaf odalarına büyük avantaj sunacağını belirtti.

Başmüdür İnce de esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.