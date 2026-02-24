Haberler

Antalya'da işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

Antalya'da belediyede işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklanırken, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nde işe alma vaadiyle 4 ayrı kişiden yaklaşık 250 bin lira alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonları, bilgisayar ve dijital materyallerine el konuldu.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
