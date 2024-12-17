Antalya'da Dijital Tarım Projesi ile Üreticilere Sensör Desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretime destek olmak amacıyla ilçelerdeki bazı üreticilere tarımsal takip sensörleri sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elmalı, Kumluca, Kaş ve Demre'nin ardından Aksu ve Serik ilçelerinde de uygulamaya başlanan "Dijital Tarım Projesi" kapsamında 40 üreticiye takip sensörü hibe edildi ve kurulumları yapıldı.

Proje sayesinde üreticiler, seralardaki hava sıcaklığı ve nem oranını sensörler aracılığıyla cep telefonlarından anlık takip edebilecek.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Nermin Ata Aksu, bu projeyle özellikle don olaylarında üreticiyi uyarmak ve oluşabilecek zararı önlemek istediklerini belirtti.

Üretici Ali Patır da projenin üreticiler için büyük kolaylık sağladığını, evdeyken seranın durumunu öğrenebildiklerini ifade etti.