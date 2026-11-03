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Antalya'da Cumhuriyet Sürüşü'nde bisikletliler Türk bayraklarıyla pedal çevirdi

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Antalya'da Cumhuriyet Sürüşü'nde bisikletliler Türk bayraklarıyla pedal çevirdi
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Antalya'da Cumhuriyet Sürüşü etkinliği, Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayıp Işıklar Spor Salonu önünde sona erdi. Bisiklet toplulukları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Türk bayraklarıyla pedal çevirerek sağlıklı yaşam ve çevre bilincine dikkati çekti.

Antalya'da "Türkiye Pedallıyor Cumhuriyet Sürüşü" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet coşkusunu sporla buluşturan etkinlikte, farklı bisiklet toplulukları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan etkinlik, katılımcıların kent sokaklarında pedal çevirmesinin ardından Işıklar Spor Salonu önünde sona erdi.

Etkinliğe, Bisiklet Antalya, Akdeniz Yol Bisiklet Grubu, Antalya Bisiklet Festivali Derneği, Perşembe Akşamı Bisikletçileri, Antalya Bisiklet Sevenler, Antalya Turkuaz Bisiklet Grubu, Şafak Bisikletçileri, Antalya Yeşilay Spor Kulübü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi temsilcileri katıldı.

Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen sürüşte, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam, sürdürülebilir ulaşım ve çevre bilincinin artırılmasına dikkati çekildi.

Etkinlikle bisiklet sporunun hem bireysel sağlığa hem de çevre bilincinin gelişmesine katkı sunmak, bisiklet etkinlikleriyle özellikle gençleri hareketli yaşama teşvik etmek ve bağımlılıklardan uzak tutmak hedefleniyor.

Kaynak: AA
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