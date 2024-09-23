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Antalya'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlandı

Antalya'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kutlandı
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Antalya'da, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, karbon salınımının azaltılması amacıyla pedal çevirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda yapılan etkinlikte Latin dansları gösterileri ve yarışmalar gerçekleştirildi.

Antalya'da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları kapsamında vatandaşlar karbon salınımının azaltılmasına dikkati çekmek için pedal çevirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentleri ve yerel yönetimleri sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine teşvik etmeyi ve karbon salınımının azaltılmasını amaçlayan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Düden Park'ta program düzenlendi.

Etkinlikte, Latin dansları gösterileri sunuldu, çocuklar ve yetişkinler postacı yürüyüşünde yarıştı. Dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ardından, Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz ve Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ile katılımcılar, sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine ve karbon salınımının azaltılmasına dikkati çekmek için Düden Balık Çarşısı'nda bisiklet sürdü.

Oğuz, Antalya iklimine uygun olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve özel araç kullanımını en aza indirerek, toplu taşımayı teşvik etmek için bu tür etkinlikler düzenlediklerini bildirdi. ???????

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel

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