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Antalya'da Astana Bale Tiyatrosu 'Carmen ve Tango Ateşi' Performansıyla Büyüledi

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Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Astana Bale Tiyatrosu, 'Carmen ve Tango Ateşi' performansını sergileyerek büyük beğeni topladı. Folklorik halk danslarını modern bale ile harmanlayan topluluk, ünlü koreograflar yönetiminde etkileyici bir gösteri sundu.

Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında Astana Bale Tiyatrosu, "Carmen ve Tango Ateşi" performansıyla seyirci karşısına çıktı.

Folklorik halk danslarını klasik ve modern bale ile harmanlayan topluluk, dünya çapında beğenilen koreografları Alberto Alonso ve Ricardo Amarante yönetiminde flamenko ve tango performansları sergiledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Serik Kaymakamı Cemal Şahin'in de izlediği gösteri sonunda yerli ve yabancı izleyiciler, oyuncuların performansını ayakta alkışladı.

Festival, 26 Eylül'de Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Tosca Operası ile sona erecek.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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