Antalya'da Acısu Nehri Kenarında Kaçak Yapı İşgali Artıyor

ANTALYA'da doğa harikası Acısu Nehri'nin Belek ve Boğazkent sınırındaki iki kenarı, konteyner tarzı onlarca kaçak yapıyla işgal edildi. Kaçak yapı yapanların, evlerine bahçe yaptıkları da görüldü.

Antalya'da pandemi sonrasında popüler olan konteyner kaçak yapıların sayıları hızla artmaya devam ediyor. Tarım arazileri ve kentteki sahil kesimine yakın bölgeler ile nehir kenarlarını işgal eden kaçak konteyner yapılar dikkat çekiyor. 'Gecekondu' tarzındaki kaçak konteyner işgalinin en ciddi yaşandığı bölgelerden biri de Acısu Nehri'nin denize döküldüğü bölgelere yakın kesimleri oldu. Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi sınırlarından geçen, Belek ile Boğazkent turizm merkezlerinin arasından Akdeniz'e dökülen Acısu Nehri'nin kenarları, onlarca kaçak konteyner yapıyla işgal edilmiş durumda. Belek ile Boğazkent turizm merkezlerini birbirine bağlayan köprünün kuzeyinde ve güneyinde kümelenen kaçak yapıların her birinin önünde de tekne ve yat bağlama iskeleleri bulunuyor. İşgal edilen alanlar ise kamera ile görüntülendi.

'KENDİLERİNE GÖRE KRALLIK KURMUŞLAR'

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, Acısu Nehri kenarlarını işgal eden kaçak baraka yapılara ilişkin resmi birimlere bildirimde bulunduklarını belirterek, "Acısu Nehri kenarındakilerin, Aksu'da yıkılan çardaklardan ne farkı var? Hiçbir fark yok. Aksu'daki çardaklar yıkıldı ama Acısu'da var, Köprüçay'ın olduğu yerde var. Buradaki çardaklar hala duruyor. Oradaki günahkar da buradaki insan sevapkar mı? Yıllar öncesinde geldiğimizde burada 20 tane vardı, şimdi 200-300 oldu. İllegal bunların hepsi, kendilerine göre krallık kurmuşlar. Acısu ile Köprüçay'ın döküldüğü bölgede balıkçılık adı altında kendilerine bahçe, sera falan gibi şeyler kuranlar da var. Bunların hiçbiri legal değil" dedi.

'KAÇAK EVLERDE FUHUŞ' İDDİASI

Acısu Nehri'nin denize döküldüğü bölgedeki beş yıldızlı bir otelin yöneticisi ise bu evlerin bazılarının fuhuş evi olduğunu ileri sürdü. Otel yöneticisi, alkollü içki şişelerinin akıntıyla birlikte nehrin denize döküldüğü alana kadar sürüklendiğini, nehrin ve çevrenin ciddi şekilde kirletildiğini söyledi. Otel yöneticisi, birçok kişinin burada balıkçılık faaliyeti yapıyormuş gibi gözüktüğünü, gerçekte balıkçı olmadıklarını, kaçak evlerin önündeki teknelerin de balıkçı teknesi değil; gezinti tekneleri, bazılarının da lüks yatlar olduğunu dile getirdi.

'AŞAĞI KISIM TAPULU DEĞİL, TEK TEK BAKMAK LAZIM'

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Acısu Nehri kenarındaki kaçak yapılaşmaya ilişkin köprünün yukarı kısmı için belediyenin bir mesafe aldığını, bazılarının da yargıya başvurduğunu kaydetti. Kaymakam Şahin, nehrin yukarı kısmının tapulu olmadığını belirterek, "Muhtemelen aşağı kısım da tapulu değil, tek tek bakmak lazım. Şu an çok fazla yapı var orada. Balıkçılık su ürünleri kooperatifi üyeleri yıllardan beri kullanmışlar. Önce yukarıdan başlandı aşağı doğru devam edecek" dedi. Kaçak baraka yapılarla ilgili yıkım kararları olduğundan da bahseden Şahin, Serik Belediyesi tarafından başlatılan yıkımın devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, "Nerede bir işgal varsa gereğinin yapılması lazım. Taşkınlar açısından da takip etmemiz gereken önemli bir konu" diye konuştu.

'VALİLİK EMİR VERİRSE YERİNE GETİRİRİZ'

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da ırmağın köprünün üst kısmında, doğu tarafındaki 22 yapıdan 19'unun yıkıldığını belirterek, "Diğerleri yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme kararını bekliyoruz. Ama büyük ihtimal yürütmeyi durdurma da iptal olacak. Onlar da bize tebliğ edilince gerekli işlemleri yapacağız. Zaten orası mera ve önceden tebliğ etmiştik, zamanı geldikçe hepsini yıktık. Kaymakam bey ve savcılık da takip ediyordu olayı. Bu bahsettiğimiz yer köprünün kuzeyi, Serik tarafı. Zaten bize köprünün deniz tarafındakini, köprünün güney kısmına 'ellemeyin' dediler. Balıkçılık yapıyor orada insanlar. 'Ama bu köprünün kuzey tarafını yıkalım' dediler. Orada da zaten insanlar biraz ayaklandı. Vali beyden randevu almaya çalıştılar. Milletvekillerini araya koydular ama Vali bey orada sert durdu; sağ olsun. Sadece üç tanesi yürütmeyi durdurma kararı almış. Onun da mahkeme sonucunu bekliyoruz. Köprünün güney kısmındakiler ile ilgili de valilik emir verirse yerine getiririz" dedi.

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,