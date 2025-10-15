Antalya'da 14 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Haberler

Antalya'da düzenlenen operasyonda 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da 14 bin 884 litre kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki bazı işletmelerde kaçak alkol üretilerek satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce 2 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin görüntüler basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
