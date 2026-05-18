ANTALYA'DA 10 YASA DIŞI BAHİS OFİSİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet' suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin, Antalya'da toplam 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları, banka hesaplarında ve kripto varlıklarında yapılan incelemelerde toplam 11 milyar 400 milyon TL işlem hacminin ve hesap hareketlerinin olduğu tespit edildi.

