Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Rüşvet Soruşturmasında 17 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında, aralarında kuyumcuların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının dördüncü dalgasında, aralarında kuyumcuların da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının dördüncü dalgasında, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kuyumcu ve belediye personelinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'

Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu

Fenerbahçe yeni eldivenini buldu! Kaleye geçmeleri imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.