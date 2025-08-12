Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Rüşvet Soruşturmasında 17 Gözaltı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında, aralarında kuyumcuların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının dördüncü dalgasında, aralarında kuyumcuların da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının dördüncü dalgasında, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kuyumcu ve belediye personelinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel