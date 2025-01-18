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Antalya Başsavcısı Kahveci, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Antalya Başsavcısı Kahveci, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve favori çalışmalarını seçti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kahveci, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın yangınla mücadeleyi gösteren "Son kale düştü" fotoğrafını seçen Kahveci, "Haber"de Ali Jadallah'ın İsrail'in arkasında büyük yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'ndeki fotoğrafına, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı" fotoğrafına oy verdi.

Kahveci "Günlük Hayat" kategorisinde Hamit Yalçın'ın "Gece şehri", "Spor"da ise Hakan Burak Altunöz'ün "Kafa topu" adlı fotoğrafından yana oy kullandı.

Başsavcı Kahveci, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade ederek, bu fotoğrafları çekenleri kutladı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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