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Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki tekne yoğunluğu havadan görüntülendi

Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki tekne yoğunluğu havadan görüntülendi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nda 366 tekne kapasiteli iskelelerde yaz sezonuyla birlikte yoğunluk yaşanıyor. Turkuaz ve lacivert tonlarındaki denizde sıralanan tekneler dronla görüntülendi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Antalya Balıkçı Barınağı'nda iskelelere bağlı teknelerin oluşturduğu yoğunluk, dronla görüntülendi.

Denizde 366 tekne bağlama kapasitesine sahip barınak, balıkçı tekneleri ile özel teknelerin önemli uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Antalya-Kemer kara yolunun kıyısında, Konyaaltı sahil bandının da batısında yer alan barınakta, yaz sezonuyla yoğunluk yaşanıyor.

Mendireklerle çevrili barınakta, Akdeniz'in turkuaz ve lacivert tonları arasında sıralanan tekneler, havadan bakıldığında güzel bir görüntü oluşturuyor.

Barınağın iki yanında yer alan koylar, kıyıdaki yol güzergahı ve denize açılan tekneler dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Can Yücel
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