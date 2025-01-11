Antalya Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı İkinci Kez Kapılarını Açıyor

Antalya Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı, 6-9 Şubat'ta ikinci kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin desteğiyle, Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenecek fuar, sektör profesyonellerini ve tüketicileri Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir araya getirecek.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, her yıl farklı etkinliklerle sektörü bir araya getirmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Antalya'da fuarın geçen yıl ilkinin yapıldığını belirten Şahin, "Bu yıl farklı bir konseptte fuar yapacağız. Fuarımız sadece arıcıların fuarı olmayacak, tüketicilerimizi de bir araya getireceğiz. Tüketiciler için arı ürünlerinin olduğu, apiterapi ürünlerinin yer aldığı stantlar oluşturacağız. Ayrıca fuarda hem arıcılarımızı bilgilendirmek, güncel bilgilerini tazelemek hem de bal ve arı ürünleri seven, kafasında kuşku olan tüketicilerimiz için paneller düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Panellerde alanında uzman kişilerin konuşma yapacağını dile getiren Şahin, Türkiye'de uzun soluklu bir fuar oluşturmak istediklerini kaydetti.

"Türkiye'nin en kapsamlı fuarını yapıyoruz"

Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Turan da fuara yüksek katılım beklediklerini söyledi.

Fuar için şu anda 40'ın üzerinde firmanın stant hazırlığına başladığını anlatan Turan, birliklerin de bal stantları açacağını ifade etti.

Türkiye'nin en kapsamlı fuarını düzenleyeceklerini dile getiren Turan, "Sektörümüzdeki yenilikler, yeni ürünler, arıcılığa dair her şeyin yer alacağı bir fuar olacak. Fuara alanında uzman 4 profesörümüz katılacak. 2 gün boyunca arıcılarımızın direkt kafalarından geçen soruları sorup yanıtını alabileceği eğitim çalışmaları olacak." dedi.