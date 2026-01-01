Haberler

Bakan Ersoy: "Antalya, 2025 Yılında 17 Milyon 122 Bin 548 Ziyaretçiyi Ağırladı"

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın 2025 yılında 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçi ağırladığını ve bu sayının geçen yıla göre yüzde 1,17 arttığını açıkladı.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya'da 2025'i de rekorla kapattık. Akdeniz'in turizm başkenti Antalya, 2025 yılında 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçiyi ağırladı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Antalya'da 2025'i de rekorla kapattık. Akdeniz'in turizm başkenti Antalya, 2025 yılında 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yıla göre yüzde 1,17 artış sağlayarak istikrarlı yükselişini sürdürdü. Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle, Antalya turizmde güçlü konumunu 2025'te de korudu."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
