Üye Girişi
Haberler
Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekecek

Trump, Suriye ile ilgili kararını verdi
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

ANSİAD Üyeleri Yapay Zeka ve Küresel Dönüşümü Değerlendirdi

ANSİAD Üyeleri Yapay Zeka ve Küresel Dönüşümü Değerlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) üyeleri, yapay zeka çağını ve Avrupa'nın geleceğini gündeme getiren bir toplantı gerçekleştirdi. Brüksel Forward 1919'un Kurucusu Kader Sevinç, yeni global değişim sürecini ve Türkiye'nin kaderini değerlendirdi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) üyeleri "Küresel Dönüşüm ve Yapay Zeka Çağı'nda Avrupa'nın Geleceği ve Türkiye'nin Kaderi" konusunu değerlendirdi.

ANSİAD 2025 yılı ikinci olağan toplantısı kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya konuk konuşmacı olarak katılan Brüksel Forward 1919 Global Stratejik Danışmanlık ve European AI Hub Kurucusu Kader Sevinç, "Küresel Dönüşüm ve Yapay Zeka Çağı'nda Avrupa'nın Geleceği ve Türkiye'nin Kaderi" konusunda değerlendirmede bulundu.

Dünyanın önemli değişim sürecinden geçtiğini dile getiren Sevinç, yeni oluşumda Avrupa Birliği'nin, ABD'nin ve yeni aktörlerin kendilerine bir yer teşkil etmeye çalıştığını kaydetti.

Toplantıya ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek ile üyeler katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
img

ABD verdiği pozu konuşuyor
img

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
img

Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı
Hülya Avşar'ın Uğur Yücel'e karşı sergilediği davranışlar gündem oldu

Galaya damga vurdu! Hülya Avşar yine yaptı yapacağını
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu

Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı belli oldu
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.