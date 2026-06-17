ANSET'e üçüncü dalga operasyonda 'mal varlıklarına el koyma' kararı

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET'e yönelik 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Rüşvet', 'Suçtan elde edilen gelirin aklanması', 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in taşınmaz edinimlerinde açıklanamayan para transferleri bulunduğu yönündeki tespitler sonrası düzenlenen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan Tuncer'in eşi V.T. ve kayınvalidesi N.T.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen V.T., D.A., E.B., Ş.A. ve N.I. tutuklandı. B.A. ve N.T. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı