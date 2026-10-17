Ankaragücü taraftarları Fethiye'de kavga etti, 1 kişi yaralandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ankaragücü taraftarları arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu akşam oynanacak Fethiyespor-MKE Ankaragücü maçı için ilçeye gelen bir grup taraftar arasında Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralanan kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirini darbettiği ve sandalyelerle birbirlerine vurdukları anlar yer alıyor.

Fethiyespor ile MKE Ankaragücü, saat 19.00'da Fethiye İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA