Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ankara Valisi Vasip Şahin Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Şahin, kutlama mesajında, Türk Polis Teşkilatının zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, kamu düzeni ile vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla kutsi bir görev üstlendiğini belirtti.

Türk Polis Teşkilatının, kurulduğu 1845 yılından bugüne, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalıştığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçluyla mücadelede, masum ve mağdurları korumada cesaret timsali, vatana, millete, bayrağa sevgide sadakatin simgesi kahramanlardır. Köklü bir geçmiş, tecrübe ve birikime sahip olan dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Bugün, ülkemizde güven ortamının tesisine yönelik takdire şayan gayretler sergileyen teşkilatımızın kuruluşunun 179'uncu yılına ulaşmanın onuru ve mutluluğunu yaşamaktayız."

Kaynak: AA / Güncel

Vasip Şahin Kamu Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 NİSAN TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam TV'de hangi diziler var? Arefe günü TV'de hangi filmler var? 9 Nisan Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Nisan Euro kaç lira? Euro yükseliyor mu? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (9 Nisan) Dolar ne kadar oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | 9 Nisan Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Şeyma Döğücü kimdir, kaç yaşında? Şeyma Döğücü ne iş yapıyor? 9 Nisan Arefe günü teravih var mı? Arefe günü teravih kılınır mı? Teravih namazının hükmü nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden neden ayrıldı? AREFE GÜNÜ İBADETLERİ! Arefe günü hangi dua okunur, hangi zikir çekilir? Survivor'da Ogeday ve Acun Ilıcalı neden tartıştı, ne oldu? Acun Ilıcalı Ogeday'a neler söyledi? Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye geri mi dönecek mi? Yavuz Ağıralioğlu kendi partisini mi kurdu? Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünde ne dedi? Ömer Öcalan olayı ne, neden tepki çekti? BAYRAM NAMAZI nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024 Ramazan Bayramı mesajları! Dualı, resimli anlamlı mesajlar Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Avrupa Yakası yeniden mi başlayacak? Gülse Birsel açıklama yaptı mı? BAYRAM NAMAZI SAATLERİ | 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title