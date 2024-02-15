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Ankara Üniversitesi Beşevler'de Seralar Gençlik Merkezi'nin Temeli Atıldı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi'nde yapılacak olan Seralar Gençlik Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Tamamlandığında 2 bin metrekare peyzaj alanı ile toplam 3 bin 74 metrekare kullanım alanına sahip olacak gençlik merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi'nde yaptıracağı "Seralar Gençlik Merkezi"nin temeli törenle atıldı.

Tamamlandığında 2 bin metrekare peyzaj alanı ile toplam 3 bin 74 metrekare kullanım alanına sahip olacak gençlik merkezi için rektör, rektör yardımcıları, senato üyeleri, akademisyenler ve idari personelin katılımıyla temel atma töreni düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, son derece anlamlı bir temel atma töreni için bir araya geldiklerini ifade etti.

Üniversiteler için güzel binalar, iyi yetişmiş hocalar, iyi donanımlar ve çok güzel öğrenciler gerektiğini söyleyen Ünüvar, "Çok iyi binalarımız olacak, çok güzel laboratuvarlarımız olacak ama bunlar yeterli değil. Sunduğunuz sosyal imkanların da yeterli olması gerekiyor." dedi.

Hiç ağaç kesmeyecek, hiçbir canlıya dokunmayacak bir proje hazırladıklarını anlatan Ünüvar, "Tam yeşilin ortasında kendimizi iyi hissedebileceğimiz bir mekanı önce hayal ettik, onu kağıda döktük ve sonra da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kapısını çaldık. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak da çok yakından ilgilendi. Bittiği zaman çok güzel bir gençlik merkezi olacak." diye konuştu.

Ünüvar, inşaatın birkaç ay içerisinde tamamlanmasını planladıklarını bildirdi.

"Seralar" olarak bilinen alanda inşa edilecek gençlik merkezinde; okuma ve çalışma salonu, sergi salonu, çok amaçlı salon, iki atölye, kitap satış mağazası ve sahne bulunacak.

Kaynak: AA / Güncel

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