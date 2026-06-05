Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun hızlı tren hattının Çorum-Merzifon- Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla Ankara- Samsun arası seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun hızlı tren hattı projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Delice-Çorum kesiminde genel ilerlemenin yüzde 25 olduğunu belirterek, "Hattın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergahta Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Yer tesliminin ardından şantiye kurulumunu yaparak burada da çalışmalara başlayacağız ve hızlı treni Karadeniz'e bir adım daha yaklaştıracağız" dedi.

'ÇORUM ANKARA ARASI 1 SAAT 20 DAKİKA OLACAK'

Çalışmaların gece gündüz devam ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesimini; 3 bin personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışarak hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla, bu etabımızdaki genel ilerlememiz yüzde 25'i aştı. Kazı çalışmalarında 28,11 milyon metreküp kazı yaparak yüzde 88,92 gerçekleşme sağladık. 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrede yaklaşık yüzde 31,22 ilerleme sağladık. 31 köprüden 14'ünde yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aç-kapa yapılarında, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ayrıca, 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan bu hat tamamlandığında, Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacağını aktararak, "Çorum- Ankara arası 1 saat 20 dakika olacak" dedi.

Çorum-Merzifon- Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla, Ankara- Samsun arası seyahat süresinin hızlı tren ile 2,5 saate düşeceğini ve yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Çorum, ilk kez demir yolu ağına bağlanacak. Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz havzaları arasında güçlü bir lojistik aks tesis edilecek, bölgesel kalkınma ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı sağlanacak. Ayrıca, Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demir yolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini de hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı