Ankara Pursaklar'da Yeni Kapalı Pazar Alanı Hizmete Girdi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan Çarşamba Kapalı Pazar Alanı hizmete girdi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Fatih Mahallesi'nde otopark, tuvaletler, mescitler, zabıta kontrol noktası, tartı noktaları ve 104 pazar tezgahı kapasiteli alanı gezerek esnafla bir araya geldi.

Çetin, gazetecilere, yaklaşık 5 yıl içinde tamamladıkları 4'üncü pazarı da hizmete aldıklarını söyledi.

Burasının 3 bin 100 metrekare kapalı alanı, 6 bin 500 metrekare otoparkı ile Pursaklar'ın en büyük pazar yeri olduğunu belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Bu pazarımız daha önce bir caddeye kuruluyordu. Etrafında da 3 okul vardı. Veliler, öğrenciler, servis araçları çok sıkıntı yaşıyordu. Şimdi çok daha ferah ve kullanışlı bir yer oldu. Bizim bir iddiamız var; alanın da satanın da memnun ayrıldığı pazarlar oluşturmak. Bunu adım adım gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın memnuniyeti bizim için kıymetlidir."

Pazarcı esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlar ise bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı Çetin ile ekibine teşekkür etti.