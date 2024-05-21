Ankara Pursaklar'da Ata Tohumu Sebze Fidesi Dağıtıldı
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, Endemik Vadi'de yapılan etkinlikte ata tohumunu teşvik etmek amacıyla sebze fidesi dağıtıldı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşlarla bir araya gelerek domates, biber ve salatalık fidelerini dağıttı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 2021'de açılan "Endemik Vadi"de ata tohumunu teşvik etmek amacıyla sebze fidesi dağıtıldı.
Yerli tohumların, üretimi ve tüketimine destek olmak amacıyla Pursaklar Belediyesince Endemik Vadi'de 3. Geleneksel Ata Tohumu Sebze Fidesi Dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.
Vadide vatandaşlarla görüşen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, domates, biber ve salatalık fidelerini ilçe halkına dağıttı.
Ata tohumunu teşvik etmek amacıyla organizasyonu yaptıklarını anlatan Çetin, "Genetiği değiştirilmemiş ve doğallığını yitirmemiş tohumlarımızı çoğaltarak, gelecek nesillerimize ulaştırmak için ata tohumlarımızdan ürettiğimiz sebze fidelerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Ata tohumlarımızdan elde ettiğimiz sebze fidelerini hemşehrilerimize de dağıtarak, ithal tohumlar yerine yerli tohumların yaygınlaşmasına katkıda bulunuyoruz." dedi.
Pursaklar halkının ata tohumlarına ilgi göstermesinden mutluluk duyduğunu belirten Çetin, tohumları toprakla buluşturacak olan vatandaşlar bereket diledi.
Vatandaşlar, yerli üretime desteği için Başkan Çetin'e teşekkürlerini iletti.