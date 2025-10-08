Ankara-İzmir YHT Hattında Köroğlu Tüneli'nde Kazı Çalışmaları Tamamlandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlandığını ve 'Işık Göründü Töreni'nin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara- İzmir YHT hattının en kritik noktalarından biri olan Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlandığını ve 'Işık Göründü Töreni'nin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Köroğlu Tüneli, Ankara ile Afyon arasındaki hattın en önemli kesimlerinden biriydi. 5 bin 142 metreyle hattın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla çok önemli bir eşiği daha aşmış olduk" dedi.

Tünel hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Polatlı-Afyonkarahisar kesiminde yer alan Köroğlu Tüneli, Afyonkarahisar ilinin kuzeydoğusunda, Bayat ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunuyor. 13,5 metre çapındaki ana tünelin solunda, 4 bin 967 metre uzunluğunda 4,5 metre çapında bir kaçış tüneli de bulunuyor. Kaçış tüneli, her 500 metrede bir ana tünele bağlanan toplam 9 adet bağlantı tüneliyle 10 adet manevra cebiyle destekleniyor" ifadelerini kullandı.

'505 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK'

Hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye ineceğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Ankara- İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Ancak bizim çalışmalarımız Polatlı'ya kadar mevcut olan hızlı tren hattından sonra başladığı için Ankara- İzmir YHT hattı kapsamında Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli- İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir prestij projesi inşa ediyoruz" dedi.

Proje kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen istasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Hat genelinde 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üst geçit ile 244 adet alt geçit inşa ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'11,5 MİLYON, HIZLI TREN KONFORUNA KAVUŞACAK'

Hat tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerinde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insanın doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacağını dile getiren Bakan Uraloğlu, seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de kara yoluna göre önemli avantajlar sağlanacağını kaydetti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara-İzmir arası demir yolu ile 14 saat kara yoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi ise 3,5 saate düşecek. Ankara-Afyonkarahisar arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 2 saat 50 dakikaya düşecek. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz."