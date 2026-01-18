Ankara-Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesi yarın hizmete açılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni hava trafik kontrol kulesi ile tamamlayıcı tesislerinin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin birinci etabını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacaklarını kaydederek, "3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki bu modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi, milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

'YOLCU KAPASİTESİ 30 MİLYONA YÜKSELECEK'

Uraloğlu, toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binayı çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettiklerini belitti. 1200 araçlık açık otopark, 3 bin 545 metre uzunluğunda çevre güvenlik duvarı gibi tamamlayıcı çalışmaları da bitirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Böylece Ankara Esenboğa Havalimanımız hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak, Başkentimize ve ülkemize yakışır modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir küresel havacılık merkezi hüviyetine daha da güçlenerek kavuşuyor. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükselerek Başkentimiz daha fazla irtifa kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,