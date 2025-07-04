Ankara'dan Şam'a İlk Uçuş Gerçekleşti

Ankara'dan Şam'a İlk Uçuş Gerçekleşti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk uçuşun gerçekleştiğini açıkladı. Haftada 3 gün karşılıklı direkt seferler düzenlenecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk uçuşun gerçekleştiğini açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Ankara'dan Şam'a yeni köprü. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na bugün ilk uçuş gerçekleşti. Ankara'dan Şam'a uzanan yeni gönül köprümüz köklü dostluğumuzun bir nişanesi olarak hayata geçti. Ankara-Şam hattında pazartesi, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı direkt seferler olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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