Ankara'da Spor Zamanı İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) ve Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Ankara'da Spor Zamanı" isimli iş birliği protokolü imzalandı.

TMPF'nin açıklamasına göre, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen imza törenine TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır, TCF Genel Sekreteri Recep Şahin, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak katıldı.

İş birliği protokolü, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel ilkokul, ortaokul ve liselerdeki beden eğitimi ders saatlerinde modern pentatlon ve cimnastik branşlarına yönelik etkinlikler, antrenmanlar ve eğitsel oyunlar içeren aktiviteler yapılmasını içeriyor.

Eğitimler ilk etapta pilot olarak seçilen beş okulda başlayacak. Ankara'daki Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu, Şehit Abdülkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu, Ahi Evran Ortaokulu, Ahmet Ülkü Durusoy Ortaokulu ve Cenk Yakın Ortaokulunda başlayacak projenin, uzun vadede diğer illerdeki okullarda da yaygınlaşması hedefleniyor.