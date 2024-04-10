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Ankara'daki Huzurevi Yaşlıları Bayramı Birlikte Kutladı

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Ankara'daki 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar, bayram sevincini birbirleriyle ve ziyarete gelen yakınlarıyla paylaştı.

Huzurevi tarafından, Ramazan Bayramı dolayısıyla "Pastane" adı verilen alanda bayramlaşma programı düzenlendi. Birbiriyle burada bayramlaşan huzurevi sakinleri, bayram ziyaretine gelen yakınları ve misafirlerini bu alanda ağırladı.

Huzurevi sakinlerinden Mehmet Çetiner huzurevinde ilk bayramını geçirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Burada bize çok iyi bakıyorlar. Bayramda da buradayız. Arkadaşlarımızla bayramlaştık, bayram kutlaması yapıldı. Eski bayramlar yok tabii. Eskiden bayramlar sevinç, neşe, dayanışmaydı, ziyaretler yapılırdı. Şimdi tatile dönüştü."

Bayramlık kıyafetleriyle konuklarını ağırlamaya hazırlanan 90 yaşındaki Salih Yılmaz da 1,5 yıldır huzurevi misafiri olduğunu belirterek, "Eşimi yıllar önce kaybettim, 3 çocuğum var. Onlar beni bırakmadılar, çocuklarımdan çok memnunum. Ziyaretime gelecekler. Burada memurlar olsun, hizmet edenler olsun o kadar tatlı insanlar ki ancak bu kadar olur." dedi.

"Eskiden ziyarete gidilirdi, şimdi tatile gidiliyor"

62 yaşındaki Aynur Özdemir ise iki aydır huzurevi sakini olduğunu, çeşitli aktivitelere katıldığını ve günlerinin çok güzel geçtiğini söyledi.

Ziyaretine gelen torunuyla zaman geçiren Mehmet Akçakoca da "3 yıldır buradayım, torunum her bayram gelir ziyaret eder, peşimi bırakmaz hiç. Bayramlar aranınca güzel oluyor, yakını gelmeyenler mahzun kalıyor. Bayramlar eskisi gibi değil, eskiden ziyarete gidilirdi, şimdi tatile gidiliyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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