Ankara'daki 'çekiçli' cinayet davasına devam edildi

Ankara'da kahvehane işletmecisi Hasan Hüseyin Akkuş'un çekiçle öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Volkan Aydın ile azmettirici olduğu iddia edilen, maktul Hasan Hüseyin Akkuş'un ortağı tutuksuz sanık Örsan Ceyhun Aslan ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık M.K, maktul ve sanıkların mahalleden arkadaşları olduğunu, olayın yaşandığı kahvehaneye sürekli gittiğini anlattı.

Maktul ile sanık Volkan Aydın'ın daha önceden de kavga ettiklerine şahit olduğunu ifade eden M.K, olaydan 2 gün önce Aydın'ın kavga esnasında cebinden silahı çıkardığını, ateş etmediğini fakat maktule tekme atarak yaraladığını ifade etti.

Tanık S.G. de mahallede market işlettiğini, sanık Volkan'ın kalacak yeri olmadığı dönemde kendisine ait olan araçta kaldığını, cinayetten sonra da dükkanına gelip içki içtiğini ancak olaya ilişkin detay vermediğini ileri sürdü.

Müşteki avukatları tutuklu yargılama talep etti

Diğer tanıkların beyanının ardından söz alan müşteki avukatları da tutuksuz sanık Aslan'ın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Sanık Aydın'ın avukatı da müvekkilinin olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini, maktulün müvekkiline küfür ettiğini öne sürerek, mahkemenin kararında bu hususları dikkate almasını talep etti.

Söz alan sanık Aydın da cinayeti işlediği kahvehaneye 5 aydır gittiğini, maktul ve ortağından da hazzetmediğini belirterek, "14 yıl cezaevinde yattım çıktım. Ben kimsenin uşağı değilim. Bana küfür etti. Ben de sadece çekiçle çenesini kırmak istedim. Öldürme kastım yoktu." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısının görüşünün ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Aydın'ın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.

İddianame

İddianameye göre, Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'ndeki kahvehaneyi ortak işleten Hasan Hüseyin Akkuş ile Örsan Ceyhun Aslan arasında 2 Ocak 2022'de iş yerinin devri konusunda tartışma yaşandı.

Bu esnada kahvehanede bulunan Volkan Aydın da tartışmaya dahil oldu ve Akkuş'a yumruk attı. Çevresindekilerin araya girmesinin ardından taraflar sakinleştirildi.

Olaydan bir gün sonra iş yerine gelen Aslan, kahvehanenin alt katındaki kanepede Akkuş'un cansız bedenini buldu.

Savcılık, Aslan'ın olaydan birkaç saat önce Aydın ile 188 saniyelik telefon görüşmesi yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine gözaltına alınan Aydın, ifadesinde Akkuş'u öldürdüğünü kabul etti.

İddianamede, Akkuş'u çekiçle öldürdüğü öne sürülen Volkan Aydın hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" ile "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, tutuksuz sanık Örsan Ceyhun Aslan'ın ise "öldürmeye azmettirme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.