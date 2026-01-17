Ankara'da yurt dışından gelen araçları parça parça söken hurdacılara operasyon; 2 gözaltı

ANKARA'da yurt dışından gelen araçları parça parça sökerek piyasaya sattığı öne sürülen hurdacılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Yurt dışından ülkeye sokulan ve çıkış kaydı bulunmayan araçların parça parça sökülerek satıldığı bilgisi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Yenimahalle ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yenimahalle Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan 6 işyerine eş zamanlı denetim yapan ekipler, toplam 65 araç üzerinde inceleme gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalarda, 6 aracın hacizli ve yakalamalı olduğu, bazı araçların ise mekanik aksamlarının sökülmüş olduğu belirlendi. Tespit edilen araçlar, yediemin otoparkına çekildi. Operasyon kapsamında işyerleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli, 'Suç eşyasını satın almak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.