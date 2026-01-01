Ankara'da Yılbaşı... Yurttaşlar Yeni Yıla "Ekonomik Sıkıntılardan" Sitem Ederek Girdi

HABER: Hilal ACAR - Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Dursun ALKAYA- Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Ankara yeni yıla, yoğun güvenlik önlemleri altında girdi. Kızılay Meydanı ve Kuğulu Park'ta coşkuyla yeni yılı karşılayan vatandaşlar, 2026 yılını maddi zorluklardan yakınarak karşıladı. Bir vatandaş, "2025'ten beklentimiz ekonomik olarak daha iyi geçmesiydi, ama yıl bizim için sancılı geçti" dedi.

Ankara'da yeni yıla saatler kala yoğun güvenlik önlemleri alındı. Emniyet güçlerinin yanı sıra zabıta, itfaiye ve bekçiler de Ankara sokaklarında hazır bulundu. Ankara'nın simgesi haline gelmiş Kızılay Meydanı ve Kuğulu Park'ta, gece yarısına saatler kala emniyet güçleri tarafından bomba araması yapılırken Ankara'da birçok cadde ve sokak da trafiğe kapatıldı.

Yeni yılı Ankara sokaklarında karşılamak isteyen yurttaşlar gece yarısına saatler alanları doldurmaya başladı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan yurttaşlar yeni yıla girerken ekonomik sıkıntılardan dert yandı.

"2025 yılı ekonomik açıdan her geçen gün daha da zorlaşan bir yıldı"

Yeni yıla Kuğulu Park'ta girecek olan bir yurttaş, 2026 yılından daha çok etkinlik beklediğini belirterek, şu şekilde konuştu:

"Ülkemiz her ne kadar ekonomik olarak biz öğrencileri biraz zorlasa da yine elimizden geldiğince çabalamaya çalışıyoruz. Daha çok şey yapmaya, hayatı daha fazla görmeye çalışıyoruz ve bunlar bizi mutlu ediyor. Bunun dışında şu anda çok sayıda mühendis var, her şehirde üniversite bulunuyor ve çok fazla mezun olduğu için iş sıkıntısı çeken birçok insan var. Kişiye düşen imkanlar ekonomik olarak oldukça kısıtlı olabiliyor. Ancak bunun dışında yapacak çok da bir şey yok. Bizim kendimizi bilip önümüze bakmamız gerekiyor."

Başka bi yurttaş da 2026 yılından daha umutlu olduğunu belirterek, "Ekonomik sıkıntıların ülkemizde biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle imkanı olan herkesin yurt dışına gitmeyi değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Noel Baba" kostümü giyerek çocuklara hediye dağıtan yurttaş ise ekonomik koşullara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı güzeldi ama ekonomik açıdan değildi. Elimde sadece bir tane puzzle kaldı; param yetmedi, çocuklara almayı düşündüğüm hediyeleri alamadım. Tüm param bitti. Bunların hepsini kendi imkanlarımla yaptım, kimse bana destek olmadı. Öğrenci olarak kendi imkanlarımızla bu etkinliği gerçekleştirdik. Biz bunları insanları mutlu etmek için yapıyoruz; küçük çocukları, kardeşlerimizi sevindirmek için."

"Noel Baba" kostümü giyen bir diğer genç ise, "Ekonomi kötü bir yere gidiyor; gelecek kaygısı özellikle gençlerin üzerinde çok fazla" diyerek sitem etti.

Bir diğer yurttaş da, 2025'in her alanda kaygıların arttığı bir yıl olduğunu ifade ederek, "2025 yılı ekonomik açıdan her geçen gün daha da zorlaşan bir yıldı bizim için. 2026'dan dileğim, böyle zor zamanların bir daha yaşanmaması ve her geçen gün koşullarımızın daha da iyiye gitmesi" dedi.

2026 yılı için Türkiye'ye yönelik dileklerini paylaşan yurttaş ise, "Umuyorum ki önümüzdeki yıl da hepimiz için sağlıklı, huzurlu ve güzel bir yıl olur. Türkiye için de iyi bir ekonomi ve refaha ermiş bir yıl olmasını diliyorum. Eğitimde ve sağlıkta iyileşmeler bekliyoruz. Genel olarak umutluyum ve Türkiye için iyi gelişmelerin olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"2026 yılından fazla bir umudum yok"

Bir başka yurttaş ise, "2025 yılı, ekonomik açıdan zor olsa da genel olarak fena geçmedi. Bunun dışında güzel şeyler de yaşadık. 2026'dan ise umutluyuz; inşallah hem ekonomik olarak hem de ülke olarak her şey daha iyi olacak. Herkese mutlu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başka bir yurttaş da, "2025'e pek güzel günler geçirmedik, toplumca malum. Ama 2026'dan sağlık, mutluluk, hak, hukuk ve adalet bekliyorum" dedi.

İstanbul'dan Ankara'ya gelen yurttaş ise, 2025 yılının zor olduğunu belirterek, "Ben İstanbul'dan geliyorum; İstanbul'da her şey felaket, çok pahalı. Buraya göre her şey çok daha pahalı ve yaşam çok daha zor. Umarım 2026, hepimiz için daha iyi olur ve bütün Türkiye mutlu, huzurlu ve güzel bir yıla başlar" dedi.

2025 yılının zor geçtiğini söyleyen öğrenci, ise şu şekilde sitem etti:

"Üniversite öğrencisiyim; olsun, ev kiraları olsun, aşırı artışlar ve enflasyon bizi oldukça etkiledi. 2026 yılından fazla bir umudum yok. Ancak ilçemizde, devletimizi daha iyi temsil eden bir nesil olarak bizler bazı şeyleri başarabiliriz. 2027 yılındaki seçimlerden umutluyuz. Halkımızı görüyoruz, çok enerjik ve neşeliyiz; bakalım 2027'de bazı hedeflerimizi gerçekleştirebilecek miyiz, inanıyorum ki başarabiliriz. İnşallah 2026 yılı istediğimiz gibi geçer ve 2027 yılına da mantıklı ve güzel bir şekilde ilerleriz. Halkımızdan da umutluyum; umarım her şey istediğimiz gibi olur."

"İyi olan şeylerin çok az olduğunu düşünüyorum"

Bir başka öğrenci ise burs fiyatlarına sitem ederek, "Geçim sıkıntımız çok fazla. Yeni burs fiyat açıklaması da yapılmadı. Öğrenci olarak hiç geçinemiyoruz; hayatımız çok zor. Şu an Türkiye'deki durumu Avrupa'daki veya başka ülkelerdeki durumla kıyaslayacak olursak gerçekten çok zor durumdayız. Biz öğrenciler olarak paramız hiçbir şeye yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Kedisi ile konuşan yurttaş ise, "2025 yılı bizim için güzel geçti çünkü Peri'yi sahiplendim. 2026 yılından beklentimiz, kedilerin daha mutlu olduğu bir dünya. Herkese mutlu bir dünya, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" dedi.

Ejderha maskeli yurttaş 2025 yılının kötü bir sene olduğunu belirterek şu şekilde konuştu:

"Çok değerli sanatçılarımızı, Volkan Konak gibi isimleri kaybettik; bu durum hepimizi üzdü. 2026'nın çok güzel olacağını zannetmiyorum, ancak umarım daha iyi olur. 2025'ten beklentimiz ekonomik olarak daha iyi geçmesiydi, ama yıl bizim için sancılı geçti. Dünya genelinde de durum böyleydi; yangınlar ve benzeri felaketler yaşandı. İyi olan şeylerin çok az olduğunu düşünüyorum. Umarım 2026'da bunları yaşamayız."

İnsanların depresif olduğuna dikkat çeken yurttaş, "İnsanlar ne kadar kendini iyileştirirse o kadar iyi olur diye düşünüyorum. 2026'nın nasıl olacağını bilmiyorum; sürprizlerle dolu olacak. Tek söyleyeceğim, herkes sevdikleriyle birlikte olsun" şeklinde konuştu.

Kuğulu Park'ta yurttaşlar İzmir Marşı ve bir çok oyun havası söyleyerek yeni yıla girdiler.