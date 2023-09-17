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Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan kontroller sonucu üzerlerinde bir miktar esrar ve 41 adet extacy taşıyan 2 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan kontroller sonucu üzerlerinde bir miktar esrar ve 41 adet extacy taşıyan 2 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, durumlarından şüphelenilen iki şahsın yapılan kontrollerinde şahıslardan bir miktar esrar maddesi ve 41 adet Extacy olarak adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Polatlı Ankara Güncel Haberler

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