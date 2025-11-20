Ankara'da Ulaşım Sorunu En Büyük Problemi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Ankara Temsilciliğinin yaptığı "Ankara Şehir Sorunları Araştırması", başkentte çözülmesi gereken en büyük problemin ulaşım olduğunu ortaya koydu.

Memur-Sen Ankara Temsilciliği, başkentte yaşayan kamu görevlilerinin şehir yaşamına dair görüş ve deneyimlerini ortaya koymak amacıyla 1480 kamu çalışanının katılımıyla gerçekleştirilen "Ankara Şehir Sorunları Araştırması"nın sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 81,9'u Ankara'nın çözülmesi gereken en kritik probleminin trafik olduğunu ifade etti ve toplu taşıma kullanıcılarının yüzde 76,8'i trafik nedeniyle ciddi zaman kaybı yaşadığını bildirdi.

Katılımcıların yüzde 58,6'sı Ankara'daki barınma maliyetlerinin memurlar için ciddi bir yük oluşturduğunu aktardı. Etimesgut, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde konut sahipliği oranının daha yüksek olduğu ancak katılımcıların üçte birinin kiracı olduğu kaydedildi.

Katılımcıların bir kısmı, su kalitesine değindi, içme suyuna güvensizlik duyduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 58,6'sı hazır su, yüzde 32,5'i arıtma cihazı kullandıklarını bildirdi. Musluk suyu tükettiğini belirtenlerin oranı yüzde 8,9 oldu.

Katılımcıların yüzde 30,6'sı park ve sokaklarda kendini güvende hissettiğini söyledi. 380 kişi sahipsiz köpeklerin oluşturduğu tehlikeden şikayet etti.