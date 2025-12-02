Haberler

Telefonla 5.5 milyon TL dolandıran şüpheli, Aksaray'da yakalandı

Telefonla 5.5 milyon TL dolandıran şüpheli, Aksaray'da yakalandı
Suriye uyruklu bir kişi, telefonla dolandırıcılık yaparak bir kadından 5,5 milyon TL değerinde altın ve nakit para aldı. Dolandırıcı, Aksaray'da yakalandı ve tutuklandı.

ANKARA'da telefon dolandırıcılığı yöntemiyle bir kişiyi

5,5 milyon TL dolandıran Suriye uyruklu V.E.M. (28), taksiyle kaçarken Aksaray'da yakalandı.

Ankara'da dün bir kadını telefonla arayan suç örgütü üyeleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, aradıkları kişinin adının terör örgütüne karıştığını belirterek, kandırdı. Ardından adrese giden V.E.M., kandırdıkları kadından 99 Ata altını, 18 adet bilezik ve 17 bin 400 TL olmak üzere toplam 5,5 milyon lirayı alıp, hızla uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi. Polis, yaptığı çalışmada şüpheli V.E.M.'nin taksiyle Aksaray yönüne gittiğini saptadı. Ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bilgi verildi. Aksaray polisi de kent merkezi girişinde V.E.M.'nin içinde bulunduğu taksiyi durdurdu. V.E.M. gözaltına alındı, dolandırdığı altın ve paralarda sahibine verilmek üzere Ankara polisine teslim edildi. V.E.M. de bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

