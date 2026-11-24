Ankara'da tefecilik soruşturmasında 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik soruşturması kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. İhbarlar, müşteki beyanları, MASAK verileri ve icra dosyalarındaki ifadeler üzerinden delil elde edildiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü açıklandı.
(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; 2026/104753 soruşturma numaralı dosya kapsamında; gelen ihbarlar, müşteki beyanları, MASAK tarafından gönderilen veriler üzerinde yapılan incelemeler, icra müdürlüğünden alınan şüpheli şahısların alacaklı olduğu icra dosyalarındaki borçlu şahısların ifadeleri ve yapılan çevre araştırmalarında 6 şüphelinin tefecilik suçunu işledikleri yönünde delil elde edilmesi üzerine haklarında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."