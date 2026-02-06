Haberler

Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da tefecilik ve POS cihazı tefeciliği yaptığı belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı. 17'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANKARA'da tefecilik ve POS cihazı tefeciliği yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları ve kredi kartlarından taksitle para çekip karşılığında yüksek faizle borç vererek POS tefeciliği yaptığı belirlenen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda, 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 50 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüphelinin ise gözaltında bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu

Vurgunun boyutu dudak uçuklattı! Milyonluk malvarlığına el konuldu
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu

Vurgunun boyutu dudak uçuklattı! Milyonluk malvarlığına el konuldu
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç