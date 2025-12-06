Ankara'da tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik jandarmanın yaptığı operasyonda 25 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen jandarma operasyonunda tefecilik, yağma ve tehdit suçlarından 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda yaklaşık 403 milyon TL'lik mal varlığına el konulurken, 20 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ankara'da 'tefecilik', 'yağma' ve 'tehdit' suçlarına yönelik jandarmamızın operasyonunda 25 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 403 milyon TL'lik mal varlığına el konulan şüphelilerin 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
