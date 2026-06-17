Haberler

Ankara'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Ankara'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da tefecilik yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 106 banka hesabı ile çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu.

ANKARA'da tefecilik yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 106 banka hesabı ile çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, KOM Daire Başkanlığı ekipleri 6 mağdurun şikayeti üzerine yüksek faizle borç veren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda Ş.K., E.K., E.K., Ç.O. ve B.B. isimli 5 kişinin tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında KOM Şube Müdürlüğü, Etimesgut ve Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla şüphelilere ait 4 konut ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DOLU VE BOŞ SENETLER ELE GEÇİRİLDİ, 106 BANKA HESABINA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 34 doldurulmuş senet, 35 boş senet, 2 tapu senedi, 2 ajanda, 5 cep telefonu, 5 SIM kart ile 4 alış-satış sözleşmesi ele geçirildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik yürütülen incelemelerde ise şüphelilere ait 4 arsa, 6 konut, 4 araç ve 106 banka hesabına el konuldu. 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız

Trump birinci şartını tekrarladı: Bunu yapmazlarsa İran'ı bombalarız
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen 'AP Türkiye raporu' kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi

AP skandal Türkiye raporunu onayladı! Dışişleri'nden jet hızında tepki
Makam odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı

Sürpriz ziyaret! Makam odasında kol kola poz verdiler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak

Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor iddiası kulisleri hareketlendirdi

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi de AK Parti’ye geçiyor
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Ünlü şovmene büyük şok: Sevgilisi denilen isimden dikkat çeken hamle
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti

Dünyaca ünlü yıldızın eşiydi! Yıllar ona hiç acımadı
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

CHP'den istifa etti