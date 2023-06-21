Ankara'da Sağanak Yağış İş Yerlerini Su Bastı
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Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.
ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.
Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Çankaya, Altındağ, Mamak ve Keçiören ilçelerinde sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Sağanak nedeniyle Altındağ ilçesindeki Sarıgül Sokak'ta bulunan iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye etti.Mobilya dükkanının deposunu su basan İbrahim Karakaya, 100 bin liralık masrafının olduğunu belirterek, "Birden yağmur bastırdı. İçeride çay içiyorduk, dışarı çıkınca bir baktık her yer sel. Yardım bekliyoruz. Buralara bir çare bulmalılar. Hayatımda ilk defa böyle bir yağmur gördüm. Kendi kendimizi zor idare ediyoruz. Dükkanın içine yaklaşık yarım metre su girdi. Buraları bir an evvel temizleyip işimize bakmalıyız. Ama ortada bir felaket var. Atölyemde 100 bin liralık bir masrafım var" dedi.
Musa Kaplan da her yağışta dükkanını su bastığını ve sürekli sorun yaşadıklarını belirterek, "Zararımız çok fazla. Şikayet ediyoruz dikkate almıyorlar. Burası mobilya imalathanesi, vergimizi ödüyoruz; ama her yağmurda bu sorunu yaşıyoruz" diye konuştu.