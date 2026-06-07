Haberler

Ankara'da dolandırıcılık operasyonu; 4 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişinin 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizini alan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da dolandırıcılık operasyonu; 4 gözaltı

ANKARA'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 4 milyon liralık dolandırıcılık yapan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da polis ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişinin yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizini alarak dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu 4 şüpheli, Ankara çıkışındaki gişelerde yakalandı. Bir berber dükkanında arama yapan ekipler, ziynet eşyası ve dövizleri saklanan yerden çıkararak sahibine teslim etti. 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı 'korkuyorum' olmuş

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı bakın ne olmuş
Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç öldü
Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu
Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü

Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar

Parti lideri açık açık uyardı: Özel'i tutuklatmak huzurumuzu bozar
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu