Ankara'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Zir Vadisi Yolu üzerinde Güven G'nin (50) kullandığı 06 BVS 714 plakalı tır, karşıdan gelen Galip Koç (50) yönetimindeki 06 GKG 51 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tır şoförü Güven G, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel