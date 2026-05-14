Ankara'da otobüs firmalarına 'bilet fiyatı' denetimi

Ankara'da Kurban Bayramı öncesinde, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ekipleri şehirlerarası otobüs firmalarının bilet fiyatlarını denetledi. Denetimlerde fiyat uyumu kontrol edilirken restoran ve kafelerin fiyatları da incelendi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs firmalarında bilet fiyatlarına yönelik incelemelerde bulundu. Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerde bulunarak çalışmaları takip etti. Ekipler, bilet fiyatlarının yanı sıra AŞTİ içerisindeki restoran, kafe ve büfelere yönelik fiyat etiketi denetimi yaptı.

Ticaret İl Müdürü Tan, satışa sunulan bilet fiyatlarının yolcuya verilen biletlerde yazan fiyatlarla aynı olup olmadığını kontrol ettiklerini belirterek, "Denetimlerimizde Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) otobüs firmalarının beyan ettiği fiyat listesiyle, yolcunun biletindeki fiyatın uyumlu olup olmadığının kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda idare yaptırımı uyguluyoruz. Ayrıca AŞTİ içerisinde; bilet satış noktalarında restoranlarda, kafeteryalarda ve büfelerde Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında denetimler yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
