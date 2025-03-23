Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e 'istifa' yanıtı: Görevimizin başındayız

Özel'in "istifa" iddiası ortalığı karıştırdı! Şimşek'ten açıklama var
Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum

"Pamuk şeker" polemiğinde devreye girdi! Yavaş'ın yerine özür diledi
İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
'Oğlum' dediği İmamoğlu için sessizliğini koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı

İmamoğlu için sessizliğini koruyordu! İftar yemeğinde ortaya çıktı

Ankara'da ODTÜ ve Söğütözü Metro Durakları Saat 19.00'dan İtibaren Kapalı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin kararı doğrultusunda ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarının saat 19.00'dan itibaren yolcu iniş ve binişlerine kapatılacağını açıkladı. ODTÜ önündeki otobüs durakları da aynı saatten itibaren hizmet vermeyecek.

EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.

ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler saat 19.00'dan itibaren yolcu indirip bindiremeyecek, ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri ise saat 19.00'dan itibaren hizmet vermeyecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title