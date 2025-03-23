Ankara'da ODTÜ ve Söğütözü Metro Durakları Saat 19.00'dan İtibaren Kapalı
EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin kararı doğrultusunda ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarının saat 19.00'dan itibaren yolcu iniş ve binişlerine kapatılacağını açıkladı. ODTÜ önündeki otobüs durakları da aynı saatten itibaren hizmet vermeyecek.
EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.
ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler saat 19.00'dan itibaren yolcu indirip bindiremeyecek, ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri ise saat 19.00'dan itibaren hizmet vermeyecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel