Ankara'da kuraklık endişesi: Barajlar kritik seviyeye geriledi

ASKİ'nin verilerine göre, başkentin su ihtiyacını karşılayan barajların toplam doluluk oranlarında düşüş devam ediyor. Bir önceki ayın verilerine göre barajlarda düşüş gözlemlenirken, geçtiğimiz ay yağış olmasına rağmen Şubat 2025 tarihinde aktif doluluk oranı yüzde 18,07 iken, Mart 2025'te yüzde 17,39'a geriledi.

AKTİF SU YÜZDESİ YÜZDE 17,39'A DÜŞTÜ

Son bir yılda aktif kullanılabilir su miktarında ciddi düşüş gözlemlenirken, 11 Mart 2024'te 557 milyon 576 bin metreküp olan aktif su rezervi, 11 Mart 2025'te 242 milyon 883 bin metreküpe geriledi. Bu durum, aktif su yüzdesinin yüzde 39,93'ten yüzde 17,39'a düşmesine neden oldu.

BİR AYDA BÜYÜK KAYIP

ASKİ verilerine göre, son bir ay içinde de barajlardaki su seviyeleri düşmeye devam etti. 9 Şubat 2025'te toplam su miktarı 456 milyon 210 bin metreküp iken, 9 Mart 2025 itibarıyla bu rakam 431 milyon 840 bin metreküpe geriledi. Yani son bir ayda yaklaşık 24 milyon 370 bin metreküp su kaybı yaşandı.

AYLIK BAZDA KURAKLIK TAHLİKELİ BOYUTA ULAŞTI

Benzer şekilde, aktif kullanılabilir su miktarı da 11 Şubat 2025'te 268 milyon 550 bin metreküp iken, 11 Mart 2025'te 242 milyon 883 bin metreküpe düşerek 25 milyon 667 bin metreküp azaldı. Bu veriler, kuraklığın sadece yıllık bazda değil, aylık bazda da ciddi boyutta devam ettiğini gösteriyor.