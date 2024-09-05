Ankara'da ev hanımlarıyla hamur işleri üreten iş yeri

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Nuray Kınacı, devraldığı iş yerinde istihdam sağladığı ev hanımlarıyla hamur işleri üretiyor.

Üç çocuk annesi 52 yaşındaki Kınacı, bir süre çalıştığı yöresel hamur işleri üreten iş yerini devralarak 3 ev hanımını istihdam etti.

Kınacı, AA muhabirine, iş yerinde vişneli eriştesinin çok beğenildiğini, mantı, bazlama, gözleme ve içli pide çeşitleri ürettiklerini söyledi.

Hamur işlerini küçük yaşta öğrendiğini aktaran Kınacı, "Bu bazlama, gözleme yapmayı çocukken annemden öğrendim. O yıllarda bu konuda biraz becerim vardı." dedi.

İş yerinde çalışan ev hanımlarından Hatice Nokta ise kendisinin de iki çocuğu olduğunu, kazandığı parayla aile bütçesine katkı sağladığını ifade etti.