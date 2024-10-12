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Ankara'da Diplomatik Tenis Günü Turnuvası Gerçekleştirildi

Ankara'da Diplomatik Tenis Günü Turnuvası Gerçekleştirildi
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Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen 'Diplomatik Tenis Günü' turnuvasında, diplomatlar ve sporcular bir araya geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, etkinliğin kordiplomatik ilişkilere katkı sağladığını belirtti.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara'da geleneksel "Diplomatik Tenis Günü" turnuvası düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Lüksemburg Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen turnuvaya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Georges Faber, TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve çok sayıda davetli katıldı.

TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılan turnuvada konuşan Bozay, Faber'in profesyonel bir tenisçi olduğunu belirterek, "Burada Ankara'daki kordiplomatiği, Bakanlığımızı, AB Başkanlığını bir araya getirdik. Hep birlikte bir sportif faaliyet yapıyoruz. Açılışı da iki paralimpik oyuncumuzla yaptık. Sembolik olarak öyle bir çalışma da yaptık. Federasyona, Federasyon Başkanımız Cengiz Bey'e ve bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Bozay, ayrıca şunları söyledi:

"Bu tür faaliyetlerde biraz da örnek olmaya çalışıyoruz. Bütün dünyanın dört bir yanından gelen diplomatları, Ankara'da görev yapan diplomatları, bizim diplomatlarımız ve Ankara'daki çevrelerle bir araya getirmiş oluyoruz. Sizlere de bizimle bugünü paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum medya mensupları olarak."

Büyükelçi Faber de "Bence bu, bir araya gelmenin en güzel yollarından biri. Avrupa Birliği Başkanlığı ile birlikte 'Diplomatik Tenis Günü'ne ev sahipliği yapıyoruz ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlar birbirleriyle kaynaşıyor, bir gün geçiriyor, en sevdikleri sporun tadını çıkarıyor, yakınlaşıyor, birbirlerini tanıyor ve arkadaş oluyorlar." diye konuştu.

Turnuvanın açılışı, AB Başkanı Büyükelçi Bozay, Büyükelçi Faber, Milli Paralimpik sporcular Ahmet Kaplan ve Uğur Altınel'in dostluk maçıyla yapıldı.

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel

Mehmet Kemal Bozay Avrupa Birliği Etkinlikler Diplomasi Politika ankara Güncel Tenis Spor

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