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Ankara'da "change" otomobil operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara'da depremde hasar gören araçlarla hacizli, yakalamalı, çalıntı ve kaçak araçları 'change' yöntemiyle birleştiren gruba yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şasi numaraları silinmiş 13 motor ve 4 şanzıman ele geçirildi.

Ankara'da, depremde hasar gören araçlarla hacizli, yakalamalı, çalıntı ve kaçak araçları "change" yöntemiyle birleştiren gruba yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hacizli ve yakalamalı araçlar ile çalıntı ve kaçak araçların, depremde ağır hasar gören araçlarla "change" yöntemi kullanılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine ekipler, Ankara Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iki ayrı oto yedek parça satış iş yerinde mahkeme kararı doğrultusunda arama yaptı.

İş yerlerinde bulunan motor ve şanzımanlar üzerinde yapılan kontrollerde, şasi numaraları silinmiş, kimlik bilgileri bulunmayan, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı olduğu değerlendirilen 13 motor ile 4 şanzıman ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen motor ve şanzımanların hangi araçlara ait olduğu ve suç unsuru taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla kriminal inceleme başlatıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
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