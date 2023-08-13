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Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vuruldu

Güncel Haberler

Ankara'nın Mamak ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kadın, eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi'nde Y.C. (36) ile boşanma aşamasındaki eşi Ş.C. (34) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Y.C, evde bulunan silahla eşini bacağından vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.C'nin bir süreden beri kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.

Bu arada olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Bayındır Hisarcık Ankara Mamak Güncel Haberler

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