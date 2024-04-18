Ankara'da Atlı Polis Grup Amirliği'nde Eğitim Tamamlandı

Ankara'daki Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliği'ndeki 4 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 50 polise sertifika verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Grup Amirliği'nde 18 Aralık 2023-18 Nisan 2024 tarihleri arasında 6 farklı ilden 50 kursiyere, temel binicilik eğitimi verildi.

Zorlu 4 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Güvenlik Daire Başkanı Maksut Yüksek ve emniyet mensuplarının da katıldığı törenle sertifikaları verildi.

Atlı polisler, başta toplumsal olaylar olmak üzere kalabalık caddelerde, parklarda, gösteri faaliyetlerinde, mitinglerde ve spor karşılaşmalarında asayişin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.