Ankara'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi

Güncelleme:
Ankara'da düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, piyasa değeri 4.995.000 lira olan 30 ton sahte gübre ele geçirirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 ton sahte gübre ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesinde durdurdukları bir tırda arama yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği aramada piyasa değerinin 4 milyon 995 bin lira olduğu değerlendirilen 30 ton sahte gübre ele geçirildi.

Aralarında tır sürücüsünün de bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
